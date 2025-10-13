Понад 10 мільярдів "податку на Google" сплатили міжнародні компанії в Україні
За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого "податку на Google".
Про це повідомляє в.о. голови ДПС Леся Карнаух.
За її словами, фіксується позитивна динаміка порівняно з відповідним періодом 2024 року:
– на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників,
– на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань.
Карнаух зазначила, що найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.
Загалом, як вона повідомила, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.
Нагадаємо:
У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться "податок на Google". Головне в ньому – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.
У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, задекларували понад 12,6 млрд грн (151,2 млн дол) податкових зобов’язань ("податку на Google").