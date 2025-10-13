Понад 10 мільярдів "податку на Google" сплатили міжнародні компанії в Україні

За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого "податку на Google".

Про це повідомляє в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, фіксується позитивна динаміка порівняно з відповідним періодом 2024 року: