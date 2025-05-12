"Нафтогаз" збільшив сплату податків до бюджетів

Підприємства Групи "Нафтогаз" за 4 місяці 2025 року сплатили 30,3 млрд грн податків, що більше ніж за аналогічний період 2024 року, коли було сплачено 28,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За квітень 2025 року було сплачено 7,1 млрд грн. З цієї суми до державного бюджету Група перерахувала 6,4 млрд грн, до місцевих бюджетів – 692 млн грн.

"З початку року Група забезпечила 7,6% від усіх податкових надходжень до бюджету", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Нагадаємо:

Упродовж 2024 року Група "Нафтогаз" отримала чистий консолідований прибуток у 38 млрд грн, що на 15 млрд грн, або 64% більше, ніж роком раніше.