Надходження податків до місцевих бюджетів зросли на понад 18%

За перший квартал 2025 року платники податків перерахували до місцевих бюджетів 115,6 млрд грн. Це на 18,2% більше відповідного періоду минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що майже 55,3% загальної суми надходжень складає податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло 63,9 млрд грн, що на 21,3% більше, ніж у січні-березні торік.

Також серед основних джерел наповнення місцевих бюджетів:

- єдиний податок – 19,8 млрд грн (+ 13,3% до надходжень 2024 року);

- податок на майно – 12,8 млрд грн (+14,3%);

- податок на прибуток підприємств – 11,4 млрд грн (+11%);

- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – майже 1,1 млрд грн (+5,8%);

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 620,2 млн грн (+78,1%);

- туристичний збір – 66,4 млн грн (+30,9%).

Нагадаємо:

За словами очільника ДПС Руслана Кравченка, Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 13 % до показників Мінфіну.