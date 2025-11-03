Переселенці отримали сім кредитів "єОселя" з компенсацією на первинному ринку: як це працює

За програмою державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вже видано сім кредитів в рамках "єОселя", шість з них видав Sky bank та один - банк "Глобус",

Про це повідомили в "Укрфінжитлі", передає "Інтерфакс-Україна".

Як розповіла перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва, перший кредит з програмою підтримки ВПО банк видав у сумі 1,59 млн грн строком на 20 років для придбання двокімнатної квартири площею 64,9 кв.м у житловому комплексі "Оксфорд" (с. Чайка, Київська область) вартістю 1,99 млн грн. Введення будинку в експлуатацію заплановане на другий квартал 2026 року.

Банкір зазначила, що завдяки компенсації первинного внеску від держави в розмірі 279,3 тис. грн для позичальника первинний внесок по кредиту склав лише 119,7 тис. грн.

Згідно з умовами компенсації, максимальний платіж на перший рік кредиту становитиме 4,9 тис. грн. Крім того, клієнт отримав 40 тис. грн на компенсацію витрат, зокрема на оплату нотаріальних послуг та комісії за видачу кредиту.

За словами Дмітрієвої, цей кредит можна сприймати як початок ще однієї тенденції розвитку програми "єОселя".

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій з 10 вересня 2025 року. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

За даними Мінсоцполітики, станом на кінець жовтня до Пенсійного фонду України (ПФУ) надійшло 164 заяви від внутрішньо переміщених осіб, які хочуть придбати житло за державною програмою пільгового кредитування.