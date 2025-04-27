Держкіно віддасть фірмі дружини депутата 17 мільйонів за шпигунську комедію

Державне агентство з питань кіно 15 квітня уклало угоду про надання державної субсидії на виробництво національного ігрового повнометражного фільму на 16,53 млн грн з ТОВ "Кіномедія", директоркою якого є дружина депутата Київради Олеся Маляревича.

Про це свідчать дані системи "Прозорро".

Йдеться про шпигунську комедію "Таємна служба UA". Автор сценарію фільму та режисер-постановник - Олександр Литвиненко, продюсер - його брат Євгеній Литвиненко.

Хронометраж комедії - 110 хвилин. На його створення відвели термін до кінця 2026 року.

"Дочка секретного агента, яка від народження має незвичну будову головного мозку, незвичайні зв’язки нейронів якого призвели до дуже високого рівня IQ, не за власним бажанням стає учасницею спецоперації Таємної Служби UA, в якій служить її батько, що загадково зник під час виконання важливого завдання.

Ситуація складається так, що тільки вона може допомогти закінчити розпочату її батьком справу та завадити російським спецслужбам тихим способом захопити владу в Україні і змінити вплив на геополітичній карті світу у бік Росії", - такий стислий зміст кінопроєкту.

Як повідомляло Державне агентство з питань кіно, "Таємна служба UA" - один з переможців дев’ятнадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Загальний бюджет фільму - 20,66 млн грн, з яких держпідтримка відповідно становитиме 16,53 млн грн.

Засновницею ТОВ "Кіномедія" є Тетяна Татаренко, керівниця - Алла Маляревич. Це дружина депутата Київради від партії "Удар" Віталія Кличка Олеся Маляревича. У 2004-2021 роках він особисто очолював ТОВ "Кіномедія".

У 2022 році Маляревич під час повномасштабного вторгнення Росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ.

Олесь Маляревич. Фото: його Фейсбук-сторінка

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Нагадаємо:

Державне агентство України з питань кіно 5 лютого уклало угоду з ТОВ "Основа фільм продакшн" про державну підтримку в формі державної субсидії на виробництво повнометражного фільму "Імені Вірського" у жанрі драми та байопіку на 20,00 млн грн.