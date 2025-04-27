Госкино отдаст фирме жены депутата 17 миллионов за шпионскую комедию

Государственное агентство по вопросам кино 15 апреля заключило соглашение о предоставлении государственной субсидии на производство национального игрового полнометражного фильма на 16,53 млн грн с ООО "Киномедия", директором которого является жена депутата Киевсовета Олеся Маляревича.

Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро".

Речь идет о шпионской комедии "Тайная служба UA". Автор сценария фильма и режиссер-постановщик - Александр Литвиненко, продюсер - его брат Евгений Литвиненко.

Хронометраж комедии - 110 минут. На его создание отвели срок до конца 2026 года.

"Дочь секретного агента, которая от рождения имеет необычное строение головного мозга, необычные связи нейронов которого привели к очень высокому уровню IQ, не по собственному желанию становится участницей спецоперации Тайной Службы UA, в которой служит ее отец, загадочно исчезнувший во время выполнения важного задания.

Ситуация складывается так, что только она может помочь закончить начатое ее отцом дело и помешать российским спецслужбам тихим способом захватить власть в Украине и изменить влияние на геополитической карте мира в сторону России", - таково краткое содержание кинопроекта.

Как сообщало Государственное агентство по вопросам кино, "Тайная служба UA" - один из победителей девятнадцатого конкурсного отбора Госкино.

Общий бюджет фильма - 20,66 млн грн, из которых господдержка соответственно составит 16,53 млн грн.

Основательницей ООО "Киномедия" является Татьяна Татаренко, руководитель - Алла Маляревич. Это жена депутата Киевсовета от партии "Удар" Виталия Кличко Олеся Маляревича. В 2004-2021 годах он лично возглавлял ООО "Киномедия".

В 2022 году Маляревич во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ.

Олесь Маляревич. Фото: його Фейсбук-сторінка

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Напомним:

Государственное агентство Украины по вопросам кино 5 февраля заключило соглашение с ООО "Основа фильм продакшн" о государственной поддержке в форме государственной субсидии на производство полнометражного фильма "Имени Вирского" в жанре драмы и байопика на 20,00 млн грн.