Найбільше злиття голлівудських кіногігантів в історії відклали на рік

Злиття Paramount та Warner Bros. відклали на рік

Компанія Paramount Skydance погодилася призупинити злиття з Warner Bros. Discovery до 1 червня 2027 року через антимонопольний позов генеральних прокурорів 12 штатів США.

Про це пише NBC News із посиланням на судову заяву компанії.

Paramount заявила, що не буде продовжувати процес злиття до 1 червня 2027 року, якщо до того часу суддя не винесе рішення щодо антимонопольного позову

Сума угоди становить 110 мільярдів доларів – вона є найбільшим злиттям голлівудських кінокомпаній в історії.

Штати, які виступають проти угоди, 13 липня подали позов з метою заблокувати злиття. Вони стверджують, що це знищить конкуренцію в Голлівуді.

Зокрема йдеться про конкуренцію у трьох сферах: широкомасштабному прокаті кінофільмів, прокаті фільмів, що мають стати касовими хітами, та розповсюдження базових кабельних каналів серед кабельних і супутникових провайдерів.

У Paramount відкинули ці звинувачення та заявили, що позов штатів є помилковим як з погляду фактів, так і з погляду права, а також назвала його одним із найслабших оскаржень злиття в сучасній антимонопольній історії.

Водночас керівництво прагнуло якнайшвидше завершити угоду, оскільки компанія погодилася виплачувати акціонерам Warner Bros. штраф за затримку, що становить 25 центів за кожну акцію щокварталу.

Якщо угода не буде укладена до 30 вересня, компанія виплачуватиме понад 600 млн дол. кожні три місяці.

Компанія вже отримала дозвіл на злиття від Міністерства юстиції США, а також повідомила про аналогічні схвалення з інших країн, зокрема з Австралії, Китаю та Європейського Союзу. Антимонопольний комітет України також підтримав злиття.

Водночас на початку цього року тисячі акторів, режисерів, сценаристів та продюсерів з Голлівуду підписали відкритий лист, в якому стверджували, що злиття компаній призведе до скорочення робочих місць та підвищення цін для споживачів.

Нагадаємо:

Спочатку Warner Bros. хотіла придбати компанія Netflix – вона оголосила про свої плани 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але Netflix підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Наприкінці лютого 2026 року Netflix відмовилася від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду.