Держкіно дало 20 мільйонів на фільм про хореографа Вірського

Державне агентство України з питань кіно 5 лютого уклало угоду з ТОВ "Основа фільм продакшн" про державну підтримку в формі державної субсидії на виробництво фільму на 20,00 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Компанія отримає кошти на виробництво ігрового національного повнометражного фільму "Імені Вірського" у жанрі драми та байопіку. На його створення відвели рік і чотири місяці.

Режисером-постановником є Заза Буадзе, відомий за стрічками "Мій карпатський дідусь", "Мати Апостолів", "Позивний "Бандерас" тощо. Сценарій написали Дмитро Кращенко під псевдонімом "Дмитро Бородін", Микола Рибалка та Валентина Руденко.

Фільм описано так: "Талановитий хореограф Павло Вірський в найстрашніші радянські часи репресій і Другої світової війни зміг створити перший український національний Ансамбль танцю і здобути йому всесвітнє визнання. Незважаючи на шалений тиск "органів", репресії проти рідного брата, розлуку з сім’єю, йому вдалося зберегти національну ідентичність та самобутній колорит, котрі вирізнили український танець серед інших тодішніх республік. Вірський рано помер, але зміг перемогти "совєтську" владу. Бо тієї влади вже давно немає, а ансамбль його імені й донині славить Україну по всьому світу".

Закупівлю провели без торгів, бо фільм є переможцем Дев’ятнадцятого конкурсного відбору за тематичним напрямом "Фільм про історичні постаті в державотворенні України, сучасних героїв українського народу та про події, що висвітлюють історію України" у 2024 році.

Київською продюсерською компанією "Основа фільм продакшн" володіють директорка Тетяна Куц і Вікторія Горенштейн. Вони є засновницями київського ТОВ "Агентство №1".

За даними проекту "ПолітХаб", раніше Тетяна Куц була гендиректором гумористичного шоу «Дизель Студіо», а перед тим працювала на телеканалі «1+1» на різних посадах.

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Нагадаємо:

Державне агентство України з питань кіно з вересня по грудень 2024 року оприлюднило в системі "Прозорро" угоди про створення фільмів на загальну суму 518,8 млн грн.