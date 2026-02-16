"Укрпошта" продала списаний транспорт за 9 мільйонів

"Укрпошта" завершила другий аукціон на Прозорро.Продажі з продажу 716 одиниць списаного транспорту радянського та пострадянського періоду та отримала 9 мільйонів гривень.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, проданий траспорт представлений від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, що подолала майже 2,9 мільйона кілометрів, – відстань, співмірну з кількома подорожами до Місяця й назад.

Він зазначив, що середній пробіг кожної машини становив близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос автопарку сягав 96%.

Смілянський нагадав, що "Укрпошта" як підприємство, в якому акціонер – держава, не має права безкоштовно передавати списане майно – воно може реалізовуватися лише через відкриті аукціони.

Він підкреслив, що частина авто придбана відповідними організаціями та буде використана на запчастини для потреб армії та волонтерських ініціатив, дозволяючи списаному транспорту фактично продовжити службу – вже в іншій якості, там, де це зараз критично необхідно.

"У нас залишилася остання партія – десь 250 авто, на продаж яких ми зараз отримуємо дозвіл акціонера, і з величезним задоволенням незабаром розпочнемо останній аукціон із продажу цих раритетів", – повідомив гендиректор.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.