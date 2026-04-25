На ринку України дешевшають тепличні огірки та помідори

На українському ринку відпускні ціни на місцеві помідори становлять 140–170 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За словами учасників ринку, така цінова динаміка зумовлена сезонним збільшенням пропозиції продукції з місцевих теплиць на тлі стриманого попиту. Тому виробники змушені були переглянути відпускні ціни на наявні обсяги овочів у бік зниження.

За даними аналітиків, наразі місцеві помідори в Україні реалізуються все ще на 60% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року. Водночас більшість операторів ринку вважають, що понижувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і наступного тижня.

Водночас на український ринок продовжують надходити імпортні тепличні помідори з Туреччини.

Пропозиція цієї продукції й надалі залишається обмеженою, однак через загальне зниження попиту продавці змушені йти на поступки покупцям та також знижувати ціни на турецькі томати. Наприкінці робочого тижня основні продажі в цьому сегменті здійснювалися за цінами від 100 грн/кг, згідно з аналітикою.

Натомість з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 40%. Наразі реалізація цієї продукції здійснюється в межах 50–90 грн/кг.

Як зазначають аналітики, зниження цін зумовлене надлишком пропозиції тепличних огірків на ринку. Місцеві тепличні комбінати розпочали активні вибірки та стабільно нарощують обсяги поставок.

Водночас попит на тепличні овочі залишається стриманим, що й надалі чинить тиск на ціни. У результаті, щоб прискорити темпи збуту та уникнути накопичення великих партій нереалізованої продукції на складах, продавці змушені й надалі переглядати відпускні ціни у бік зниження.

Зазначається, що наразі тепличні огірки в Україні в середньому все ж пропонуються на 15% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року. Водночас більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін в найближчій перспективі.

На початку квітня українські тепличні комбінати продавали огірки по 125–165 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас перші партії тепличних томатів комбінати пропонували по 150–170 грн/кг, що в середньому на 66% дорожче, ніж на старті сезону минулого року.