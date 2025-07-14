В Украине снизились цены на помидоры: сколько они стоят

В конце прошлой недели украинские производители отгружали помидоры по 40-55 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Это в среднем на 14% меньше, чем неделю назад.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

По мнению аналитиков, причиной снижения цен стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны. При этом спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, поэтому цены продолжают падать.

Тем не менее, по подсчетам экспертов, тепличные помидоры в Украине все еще реализуются в среднем на 17% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом ключевые игроки рынка не исключают, что тенденция снижения цен на тепличные томаты на украинском рынке будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства только начали массовую уборку этих овощей.

Напомним:

В начале июля цены на овощи и зелень в Украине преимущественно снижались.