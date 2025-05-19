В Україні змінились ціни на помідори: скільки вони коштують

Наприкінці минулого тижня томати з місцевих тепличних комбінатів надходили у продаж по 65-80 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

Експерти пояснюють зниження цін зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом. У той же час, постачання із зовнішнього ринку залишаються стабільними і досить об’ємними, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни на місцеву продукцію, зазначають аналітики.

Представники місцевих тепличних комбінатів не відкидають подальшого цінового зниження. За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Водночас, за даними EastFruit, ціни на тепличні помідори в українських господарствах у середньому на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року.

Нагадаємо:

На початку травня українські тепличні комбінати продавали помідори за ціною 70-100 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.