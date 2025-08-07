В Україні подешевшали помідори: скільки вони коштують

Цього тижня в Україні знизились ціни на тепличні помідори.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Як зазначають аналітики, у багатьох областях країни погода стабілізувалася, що дозволило відновити збирання ґрунтових та тепличних томатів. Сьогодні прибирання ведеться практично повсюдно, при цьому тиск на ринок з кожним днем посилюється, оскільки попит із боку споживачів, за оцінками фермерів, залишається низькому рівні.

За даними аналітиків, ціни на якісні овочі просіли до 40-55 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

І виробники, і оптові компанії пояснюють проблеми з реалізацією продукції з відкритого ґрунту низькою якістю томату. Рослини сильно страждають від посухи та спеки, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з'являються тріщини, що знижує товарний вид продукції.

Аналітики додають, що незважаючи на зниження цін на тепличні помідори, вони продаються в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють зниженням виробництва цієї продукції у країні.

Нагадаємо:

