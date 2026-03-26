Що буде з цінами на яйця напередодні Великодня – відповідь експерта

На українському ринку напередодні Великодня не очікується зростання цін на яйця.

Про це сказав в коментарі ЕП директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Він підкреслив, що особливістю ціноутворення на ринку яєць є яскраво виражена сезонність через значну частку домогосподарств у структурі виробництва (близько 47%). Найдешевші промислові яйця зазвичай у весняно-літній період, що пов'язано із збільшенням пропозиції від господарств населення, зміною раціону харчування та умов зберігання яєць в період дії підвищених температур.

"Після тривалого зниження цін в грудні-січні, відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливає купівельна спроможність і попит населення. Тому, ми не очікуємо подальшого їх росту до Великодня, навпаки, за рахунок акційних пропозицій мереж споживачі матимуть доступ до якісної продукції за прийнятними цінами", – вважає Карпенко.

Експерт зазначив, що напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і відповідно сприяє зниженню цін.

"Очевидно, що пікові періоди подорожчання вже пройдено, надалі з потеплінням буде збільшуватись пропозиція яєць від домогосподарств, що сприятиме підвищенню пропозиції на ринку і відповідно до зниження цін реалізації промислових виробників", – прогнозує директор асоціації.

Нагадаємо:

За розрахунками ЕП, вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, минулого року склала 912,52 грн. За рік зросла вона на 24% – з 734,77 грн у 2024 році до 912,52 грн у 2025-му.