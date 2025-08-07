В Украине подешевели помидоры: сколько они стоят

На этой неделе в Украине снизились цены на тепличные помидоры.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Как отмечают аналитики, во многих областях страны погода стабилизировалась, что позволило возобновить уборку грунтовых и тепличных томатов. Сегодня уборка ведется практически повсеместно, при этом давление на рынок с каждым днем усиливается, поскольку спрос со стороны потребителей, по оценкам фермеров, остается низком уровне.

По данным аналитиков, цены на качественные овощи просели до 40-55 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

И производители, и оптовые компании объясняют проблемы с реализацией продукции из открытого грунта низким качеством томата. Растения сильно страдают от засухи и жары, плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины, что снижает товарный вид продукции.

Аналитики добавляют, что несмотря на снижение цен на тепличные помидоры, они продаются в среднем на 69% дороже, чем год назад. Такую ситуацию украинские производители объясняют снижением производства этой продукции в стране.

Напомним:

По состоянию на 12 июля украинские производители отгружали помидоры по 40-55 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Это в среднем на 14% меньше, чем неделей ранее.