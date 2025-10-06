В Україні змінились ціни на огірки: скільки тепер вони коштують

Наприкінці минулого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки на продаж по 35-55 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

Зростання цін у даному сегменті учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличних огірків за умов підвищеного попиту. Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.

За даними аналітиків, тепличний огірок в Україні все ж таки пропонується до продажу в середньому на 23% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

При цьому оператори ринку зазначають, що чергове підвищення цін на місцевий огірок може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.

Нагадаємо:

В середині вересня українські виробники тепличних огірків підняли відпускні ціни. Вони продають ці овочі десь за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.