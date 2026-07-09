Держстат опублікував індекс споживчих цін

У червні 2026 року споживчі ціни знизилися на 0,1% порівняно із травнем, але річний показник склав 7,2%.

Такі дані Державної служби статистики.

Споживчі ціни в червні 2026 року порівняно із травнем знизилися на 0,1%, із червнем 2025 року — зросли на 7,2%. Базова інфляція в червні цього року порівняно із травнем становила 0,5%, із червнем 2025 року — 8,1%

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,8%, на одяг та взуття – на 2,3%.

Найбільше (на 27,8%) подешевшали яйця. На 3,7–0,6% знизилися ціни на овочі, продукти переробки зернових, сало, фрукти, цукор, рис, м'ясо птиці.

Водночас на 1,7–1,0% зросли ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Тим часом житлово-комунальні послуги підвищилися на 0,9%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я – на 0,3%, на освіту – на 0,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 15,3%, каналізацію – на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2% головним чином через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 3,4% і 1,2% відповідно. Водночас на 1,6% подешевшали паливо та мастила, зазначили у відомстві.

У січні-червні 2026 року інфляція становила 5,7%.

У червні 2026 року базовий індекс споживчих цін становив на 0,5%.

Порівняно із червнем 2025 року у червні 2026 року базова інфляція становила 8,1%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що інфляція на споживчому ринку України у травні 2026 року становила 0,9% (проти 1,4% у квітні), а порівняно з травнем минулого року складає 8,2%.

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем 2025 року – 8,6%.

Як повідомляв НБУ, в Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова – до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ.