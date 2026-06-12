В Україні стрімко подешевшала черешня: скільки коштує

В Україні почали активно знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств через великі обсяги пропозиції як місцевої, так й імпортної черешні.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Наразі місцева черешня надходить у продаж за ціною 70–150 грн/кг ($1,56–3,33/кг), що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що на сьогодні черешня на українському ринку вже реалізується в середньому на 43% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року. Водночас садівники не виключають подальшого падіння цін, з огляду на обмежені строки реалізації цієї ягоди.

"Причиною падіння цін на ці кісточкові оператори ринку називають великі обсяги пропозиції імпортної черешні разом із масовим надходженням ягоди з місцевих господарств", – говориться у повідомленні.

В умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що швидко псується.

Українські садівники змушені знижувати ціни також через те, що покупці нерідко залишаються незадоволені якістю місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті, зазначають аналітики EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше прогнозувалося, що цього літа українські споживачі не відчують дефіциту черешні — вітчизняного врожаю вистачить для насичення ринку, а сезонна ціна стабілізується на рівні 100–150 гривень за кілограм.