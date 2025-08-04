В Україні огірки за тиждень подорожчали на 16% через обмеженість пропозиції

За минулий тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 16%, тому місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію в діапазоні 30–50 грн/кг залежно від якості та обсягів партій.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Учасники ринку зазначають, що попри чергове подорожчання попит на тепличні огірки на українському ринку залишається стабільним.

Представники тепличних комбінатів в Україні повідомляють, що планують розпочати збирання врожаю огірків нового обороту вже у першій декаді серпня поточного року. Цей фактор може кардинально вплинути на нинішні цінові тенденції у цьому сегменті, зазначають аналітики.

Але в даний час пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що дозволяє продавцям і далі піднімати відпускні ціни на свою продукцію.

За словами аналітиків, різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків призвела спекотна та посушлива погода, яка була у більшості регіонів України у другій половині липня.

За даними експертів, незважаючи на чергове зростання цін у сегменті тепличного огірка, на сьогоднішній день дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому на 15% дешевше, ніж у серпні 2024 року.

Нагадаємо:

Наприкінці липня українські тепличні комбінати були готові продавати огірки не дешевше за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.