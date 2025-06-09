В Украине снизились цены на молочку: сколько стоит молоко, сметана, масло

В конце мая на украинском рынке незначительно снизились цены на молочные продукты из-за избытка молока-сырья и снижения закупочных цен.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Согласно исследованию,молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пленке в среднем стоит 46,41 грн за кг, что на 69 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,32 грн (+25%) больше относительно прошлогоднего периода.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 55,17 грн за кг, что на 43 коп. (+1%) больше чем месяц назад и на 9,05 грн (+20%) дороже, чем в прошлом году.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 187,09 грн за кг, что на 32 коп. (+0,2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 46,43 грн за кг (+33%) больше относительно прошлогоднего периода.

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках составила 114,29 грн за кг, что на 18 коп. (-0,2%) меньше относительно предыдущего месяца, но на 19,02 грн (+20%) больше относительно прошлогоднего периода.

Средняя цена на творог жирностью 9% составила 287,19 грн за кг, что на 6,45 грн (+2%) больше относительно предыдущего месяца и на 62,89 грн (+28%) больше относительно прошлогоднего периода.

Сливочное масло жирностью 72,5%-73% отечественного производства в среднем стоит 573,64 грн за кг, что на 72 коп. (-0,1%) меньше относительно предыдущего месяца, но на 157,53 грн (+38%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 579,62 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 27,64 грн (+5%). Сыр вырос в цене на 135,89 грн (+31%) относительно прошлогоднего периода.

Напомним:

Украина в 2024 году экспортировала 118 тыс. тонн молочной продукции, что почти вдвое превысило импортные поставки, объем которых достиг 60 тыс.

Средняя цена молока-сырья по состоянию на 22 мая составила 15,97 грн/кг, что на 3 коп. меньше, чем месяц назад.