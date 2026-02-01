Морква в Україні продовжує дорожчати: скільки вона тепер коштує

Українські виробники моркви вже другий тиждень поспіль підвищують ціни на якісну продукцію.

Про це інформують аналітики EastFruit.

За словами учасників ринку, подальше зростання цін зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. Гуртові компанії та роздрібні мережі активно закуповують овочі, коли запаси такої якісної моркви у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Згідно з даними аналітиків, загальний діапазон цін, у якому зараз здійснюються продажі моркви, — 8-14 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Заначається, що незважаючи на подорожчання в сегменті моркви, на даний момент на ринку України вона надходить у продаж у середньому на 63% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Таку цінову ситуацію галузеві експерти пов'язують з тим, що багато господарств зіткнулися з проблемами при зберіганні моркви. Оскільки якість продукції спочатку була далекою від ідеального внаслідок згубного впливу несприятливих погодних умов у момент збирання врожаю восени 2025 року.

Нагадаємо:

Станом на 26 січня українські фермери продавали моркву не дешевше ніж по 6–12 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.