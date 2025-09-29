В Україні підскочили ціни на моркву: скільки вона тепер коштує

Наприкінці минулого тижня українські фермери відвантажували моркву по 8-15 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Оператори ринку цей ціновий тренд пов’язують із істотним скороченням пропозиції моркви через період міжсезоння. Зокрема, більшість господарств уже завершили реалізацію моркви середніх сортів, тоді як до збору врожаю пізніших сортів ще не приступили.

При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Водночас, за даними аналітиків, на даний момент ціна на якісну моркву в Україні все ж таки в середньому на 35% нижча, ніж рік тому.

Нагадаємо:

Станом на 19 вересня виробники продавали моркву за ціною в діапазоні 6-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.