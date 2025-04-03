На українському ринку морква коштує в 3,5 рази дорожче, ніж рік тому

Українські фермери продають моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Водночас морква в українських господарствах наразі коштує на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня – 24-30 грн/кг.

За словами виробників, причиною зниження ціни є вельми стриманий попит на моркву, тоді як її якість у сховищах стрімко погіршується. Аналітики зазначають, що зменшити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть при тому, що запаси моркви у сховищах українських господарств стрімко скорочуються.

Нагадаємо:

В Україні в березні вартість борщу склала 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% – ніж місяць тому. За підрахунками УКАБ, морква за рік додала 271%, а за місяць – 9,8%.