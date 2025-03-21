Вартість борщу за рік зросла на 19%: скільки коштує приготувати традиційну страву

- за рік капуста подорожчала на 71%, за місяць впала – на 1%;

- буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць – на 13%;

- картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%;

- морква за рік додала 271%, а за місяць – 9,8%;

- цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала – на 5%;

- томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць – на 6%;

- олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць – на 4%;

- свинячі ребра за рік подорожчала на 7%, а за місяць ціна – на 10%.

Нагадаємо:

У березні в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари. Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.