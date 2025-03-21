В Україні подешевшала морква: яка зараз її ціна

Українські фермери продають моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними експертів, відвантаження цієї продукції сьогодні ведеться вже по 25-32 грн/кг.

За словами виробників, ціна знижується через збільшення на ринку пропозиції некондиційної моркви. Тому що через досить теплу зиму якість продукції в холодильниках дрібних господарств стрімко погіршується і фермери намагають пошвидше її розпродати.

У той же час гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продаж наявних запасів продукції.

Більшість учасників ринку не відкидають того, що морква буде дешевшати і надалі через досить невисокий попит на неї.

Аналітики зазначають, що незважаючи на здешевлення морква в Україні на сьогодні в середньому в 3 рази дорожча, ніж рік тому.

Нагадаємо:

В Україні всередині березня огірки коштували на 10%, помідори – на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.