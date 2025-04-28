В Україні знижується вартість молока: скільки коштує

В Україні станом на 23 квітня середня закупівельна ціна молока-сировини становила склала 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше, ніж на початку квітня.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 16,15 грн/кг, що на 20 коп. менше ніж місяць тому.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,95 грн/кг (-20 коп.).

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,60 грн/кг і знизилася на 5 коп. відносно другої половини минулого місяця.

"Існують ризики подальшого зниження цін внаслідок скорочення обсягів поставок сухого молока та сирного продукту, впровадження протекціоністських мір на експортних ринках, а також у разі поширення ящуру", – повідомляє аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Нагадаємо:

В Україні станом на 25 березня середня закупівельна ціна молока-сировини становила 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 40 коп. менше, ніж місяць тому.