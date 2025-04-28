В Украине снижается стоимость молока: сколько стоит

В Украине по состоянию на 23 апреля средняя закупочная цена молока-сырья составила составила составила 16,00 грн/кг без НДС, что на 15 коп. меньше, чем в начале апреля.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

В частности,средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 16,15 грн/кг, что на 20 коп. меньше чем месяц назад.

Высший сорт в среднем стоит 15,95 грн/кг (-20 коп.).

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 грн/кг и снизилась на 5 коп. относительно второй половины прошлого месяца.

"Существуют риски дальнейшего снижения цен вследствие сокращения объемов поставок сухого молока и сырного продукта, внедрения протекционистских мер на экспортных рынках, а также в случае распространения ящура", - сообщает аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили.

Напомним:

В Украине по состоянию на 25 марта средняя закупочная цена молока-сырья составляла 16,20 грн/кг без НДС, что на 40 коп. меньше, чем месяц назад.