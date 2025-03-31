В Україні продовжує дешевшати молоко: що буде з його вартістю далі

В Україні станом на 25 березня середня закупівельна ціна молока-сировини становила 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 40 коп. менше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Спалахи ящуру в європейських країнах та відміна пільгового безмитного режиму з боку ЄС для українських експортерів сільгосппродукції створюють передумови до подальшого зниження цін на молоко-сировину в Україні", – повідомляє аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Зокрема, ціна молока екстра ґатунку становить 16,35 грн/кг, що на 45 коп. менше ніж місяць тому.

Вищий ґатунок в середньому коштує 16,15 грн/кг, що на 50 коп. менше відносно минулого місяця.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,65 грн./кг і знизилась на 35 коп. відносно другої половини минулого місяця.

Очікується, що станом на 1 квітня може відбутися незначне зниження ціни на молоко-сировину в Україні на 20-30 коп.

Нагадаємо:

В Україні в першій половині березня знизились закупівельні ціни на молоко: середня ціна становила 16,40 грн за кг, що на 25 копійок менше, ніж місяць тому.