На українському ринку подешевшала малина: яка її вартість

В Україні оптові партії малини надходять у продаж по 160-250 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Основною причиною такого стрімкого зниження цін на місцеву малину українські садівники називають збільшення її пропозиції на ринку. На сьогоднішній день практично всі господарства приступили до збору врожаю даної ягоди.

Також цьому сприяє й погода. Практично на всій території країни встановилася тепла та сонячна погода, що помітно посприяло якнайшвидшому дозріванню цієї ягоди.

Проте, за даними аналітиків, малина на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 90% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість виробників вважають, що ціни в даному сегменті продовжать знижуватися і надалі.

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Нагадаємо:

Станом на 10 липня з кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 25%.