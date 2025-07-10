В Україні лохина подешевшала за тиждень на чверть, але в 2,6 рази дорожча, ніж торік

З кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 25%.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними аналітиків, основні продажі даної ягоди садівники ведуть по 220-380 грн/кг.

За словами виробників, зниження цін у даному сегменті провокує відразу низку факторів.

Так, пропозиція ягоди на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів розпочали масові збори врожаю. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів щодо недорогих сезонних фруктів та ягід.

Зазначається, що сьогодні лохина в Україні все ж таки коштує в середньому в 2,6 рази дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

Таку суттєву цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють суттєвим зниженням урожайності лохини в українських господарствах через аномальні погодні умови в період дозрівання.

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Нагадаємо:

Cередня ціна на лохину 2024 року за дрібнооптові перші партії була на 18% вищою, ніж у 2023 році але вдвічі нижчою за ціни 2025 року.