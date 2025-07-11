На украинском рынке подешевела малина: какова ее стоимость

В Украине оптовые партии малины поступают в продажу по 160-250 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Основной причиной такого стремительного снижения цен на местную малину украинские садоводы называют увеличение ее предложения на рынке. На сегодняшний день практически все хозяйства приступили к сбору урожая данной ягоды.

Также этому способствует и погода. Практически на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало скорейшему созреванию этой ягоды.

Тем не менее, по данным аналитиков, малина на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 90% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство производителей считают, что цены в данном сегменте продолжат снижаться и в дальнейшем.

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Напомним:

По состоянию на 10 июля с конца прошлой рабочей недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 25%.