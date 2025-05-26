В Україні дешевшає цибуля: скільки коштує овоч

Наприкінці минулого тижня українські фермери продавали цибулю по 16-26 грн/кг. Тобто відпускні ціни в цьому сегменті за тиждень знизилися в середньому на 12%.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами виробників, здешевлення пов’язане з досить великою пропозицією на ринку продукції невисокої якості, оскільки низка господарств утримувалась від продажів аж до другої половини квітня в очікуванні зростання цін.

Натомість гуртові компанії почали висувати досить жорсткі вимоги до якості цибулі загалом і відмовляються від закупівель некондиційної продукції.

За даними аналітиків, цибуля на українському ринку коштує в середньому на 12% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

Зазначається, що учасники ринку налаштовані досить песимістично, оскільки якість продукції сховищах продовжує погіршуватися, а попит на неї залишається невисоким.

Нагадаємо:

Станом на 10 травня фермери пропонували цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг). Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.