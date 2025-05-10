Ціни на цибулю знову зростають: скільки вона коштує

Ціни на цибулю на українському ринку почали зростати.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Так, на сьогоднішній день фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг). Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Те, що після незначного здешевлення минулого тижня відпускні ціни на неї знову почали зростати, пов’язане із помітним скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі в українських господарствах, вважають аналітики.

При цьому торговельна активність на ринку цибулі трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.

Більш суттєво підвищити ціни фермерам поки не вдається, оскільки покупці все частіше залишаються незадоволені. Якість цибулі у сховищах стрімко погіршується повідомляє EastFruit.

Аналітики також зазначають, що зараз цибуля в Україні вже коштує в середньому на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що картопля на українському ринку коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас вартість минулорічної картоплі на 12% нижча, ніж тиждень тому, – 15-24 грн/кг.

Експерти аналітичної платформи EastFruit пов'язують зниження цін зі зменшенням попиту на картоплю як серед оптових компаній, так і серед роздрібних мереж.

Тенденція до зростання цін на продовольчі товари в Україні продовжується. За підрахунками Українського клубу аграрного бізнесу, у березні найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.

Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.