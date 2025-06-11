Ціни на буряки тримаються на рекордно високому рівні: скільки вони коштують

Буряки минулорічного урожаю надходять у продаж по 25-33 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

"Пропозиція буряків урожаю 2024 року на українському ринку досить обмежена, але попит на ці овочі з боку покупців залишається високим. Як наслідок, ціни на ці коренеплоди вже кілька місяців перебувають на рекордно високому рівні в порівнянні з цінами минулого сезону", – зазначають аналітики.

Водночас сезон столових буряків нового врожаю розпочався приблизно в той же час, що й рік тому.

За даними аналітиків, відпускні ціни зараз варіюються в діапазоні 32-40 грн/кг. При цьому в міру збільшення пропозиції буряків нового врожаю ціни на цю продукцію поступово знижуються.

За словами учасників ринку, цього сезону це зниження може бути незначним через відсутність тиску на ціни перехідними запасами овочів урожаю 2024 року.

Нагадаємо:

В Україні станом на 24 квітня ціни на буряки були в середньому в 2,5 рази вищі, ніж наприкінці квітня минулого року.

В середині травня було зафіксовано чергове зростання цін на торішні буряки.