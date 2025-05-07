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"Автоцивілка" подорожчала більш, ніж удвічі: за скільки можна купити страховку на авто

Анастасія Дячкіна — 7 травня, 15:45
Автоцивілка подорожчала більш, ніж удвічі: за скільки можна купити страховку на авто
Національна поліція

За результатами першого кварталу 2025 року, середня вартість полісу "автоцивілка" зросла більш ніж удвічі та становить 2 975 грн.

Про це у подкасті "Хроніки економіки" розповів генеральний директор Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк.

За його словами, до 1 січня 2025 року, коли набув чинності новий закон про обов’язкове автострахування, середня вартість "автоцивілки" становила 1 361 грн.

Крім цього, Берназюк розповів, що нині майже кожен п’ятий догорів укладається зі знижкою 50%. Такі страхові поліси можуть оформити учасники бойових дій, учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю.

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Нагадаємо:

У квітні Верховна Рада проголосувала за компенсацію "автоцивілки" для учасників бойових дій. Згідно із законопроєктом, УБД та особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, матимуть право на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за ОСЦПВ з державного бюджету.

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"Автоцивілка" подорожчала більш, ніж удвічі: за скільки можна купити страховку на авто
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