"Автогражданка" подорожала больше, чем вдвое: за сколько можно купить страховку на авто

По результатам первого квартала 2025 года, средняя стоимость полиса "автогражданка" выросла более чем вдвое и составляет 2 975 грн.

Об этом в подкасте "Хроники экономики" рассказал генеральный директор Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк.

По его словам, до 1 января 2025 года, когда вступил в силу новый закон об обязательном автостраховании, средняя стоимость "автогражданки" составляла 1 361 грн.

Кроме этого, Берназюк рассказал, что сейчас почти каждый пятый договор заключается со скидкой 50%. Такие страховые полисы могут оформить участники боевых действий, участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью.

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Напомним:

В апреле Верховная Рада проголосовала за компенсацию "автогражданки" для участников боевых действий. Согласно законопроекту, УБД и лица с инвалидностью, полученной в результате войны, будут иметь право на компенсацию их расходов на оплату страховых премий по ОСАГО из государственного бюджета.