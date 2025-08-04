Ожидали меньше: Земельный банк принес госбюджету более миллиарда

Более 1 млрд грн с НДС уплачено за пользование государственными сельскохозяйственными землями. Эти средства уплатили аграрии, которые получили участки в субаренду через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщили в "Земельном банке".

С момента запуска проекта "Земельный банк" на торги было выставлено 66 442 гектаров государственных сельскохозяйственных земель в 19 регионах Украины. Из них более 51 731 гектар уже передано в законное пользование аграриям.

В целом ООО "Государственный земельный банк" заключил 720 соглашений с победителями аукционов.

"1 миллиард гривен уплаченных средств за 10 месяцев работы - этот результат превысил наши первоначальные ожидания. Сейчас более 160 аграрных предприятий, 86,8% из которых - малый и средний агробизнес, законно обрабатывают государственные земли.

Многие из них уже начали сбор первого урожая на полученных участках, что является хорошим подтверждением эффективности прозрачной субаренды", - отметил генеральный директор ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский.

Лидерами по сумме уплаченных средств с НДС стали такие регионы:

Кировоградская область - 235,4 млн грн с НДС (46 заключенных сделок),

Харьковская область - 214,3 млн грн с НДС (233 заключенных сделок),

Полтавская область - 105,7 млн грн с НДС (24 заключенных соглашения).

Напомним:

Во время инспектирования земельных участков, полученных в аренду, команда "Государственного земельного банка" обнаружила их самовольное использование посторонними лицами.