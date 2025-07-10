Украине для восстановления необходимо $1 триллион и два фонда - Шмыгаль

Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025.

Украинская концепция предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов.

"Первый - это "Фонд Украина" на 540 млрд долларов, ведь именно столько, по оценке Всемирного банка, будет стоить восстановление Украины", - подчеркнул Денис Шмыгаль и добавил, что этот фонд будет администрироваться Украиной и будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья.

"Второй фонд - это Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, этот фонд будет включать инвестиции европейского частного сектора для развития производств в Украине.

"Проекты, которые будут реализовываться за счет этих фондов, принесут выигрыш не только Украине, но и всей европейской экономике и бизнесу", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил две стратегические задачи, которые стоят перед Правительством, и Украиной в целом.

Это, в частности, поддержка и усиление давления на Россию с помощью санкций. А кроме того, обеспечение достаточного количества финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии.

Важной темой, которую затронул Денис Шмыгаль, стало привлечение финансовой поддержки на 2026-й и 2027-й годы.

"Готовимся к различным сценариям. Мы предлагаем нашим европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии.

Военные расходы сейчас составляют 100-120 млрд долларов. В условиях мира и без учета производства оружия, содержание украинского войска будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что Украина готова стать гарантом европейской безопасности.

Напомним:

Украина нуждается в значительной международной поддержке - относительно 2026 года, то речь идет о более 40 миллиардах долларов.