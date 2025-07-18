Украинцы задекларировали 35 миллиардов иностранных доходов: вдвое больше предыдущего года

За 2024 год украинцы задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что на 17,8 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В сообщении говорится, что сумма начисленного НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с этих доходов составляет 3,8 млрд грн, военного сбора - 535,8 млн грн.

По словам и.о. председателя ГНС Леси Карнаух, количество справок о подтверждении статуса налогового резидента Украины ежегодно растет.

В 2024 году Налоговая выдала более 21 тыс справок, а за первые шесть месяцев этого года - уже 12,5 тыс.

"Украина работает по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Если налоги с дохода уже уплачены за рубежом, их можно зачислить в Украине. Актуально также совершенствование механизмов избежания двойного налогообложения в связи с новыми нормами о множественном гражданстве", - говорится в сообщении.

Напомним:

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за первое полугодие на более 60,8 млрд гривен.