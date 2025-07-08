ЄС шукає мільярди на покриття дефіциту бюджету України-2026, є три варіанти – FT

Європейська комісія терміново вивчає способи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік, який може сягнути $19 мільярдів, з урахуванням зменшення підтримки від США та відсутності перспектив щодо припинення вогню з Росією.

Про це пише газета Financial Times.

"Багато стейкхолдерів, які розраховували на досягнення угоди про припинення вогню цього року, тепер змушені переглядати свої витрати й усвідомлюють, що залишається діра незалежно від того, як вони намагаються перерахувати бюджет", – сказав високопоставлений європейський чиновник.

Наразі Європейська комісія обговорює три варіанти фінансування України у наступному році.

Одна з пропозицій передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, які одночасно зараховуватимуться до цілей оборонних витрат країн НАТО. Це дозволить досягти подвійної мети: виконати зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП та підтримати Україну.

"Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили – розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки", – пропонувала раніше Україна.

Ще один варіант – прискорити виплати з теперішньої програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), яка передбачає надання допомоги Україні коштом прибутків від заморожених російських активів.

Ще одним альтернативним варіантом може бути отримання більшого прибутку від заморожених російських коштів шляхом їх реінвестування в більш ризиковані активи, одночасно розробляючи спосіб розподілу ризиків на випадок потенційно більших втрат, щоб розділити цю відповідальність з Бельгією, де знаходиться більшість активів.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України розуміє, як закрити дефіцит бюджету цього року, водночас вже зараз йдуть перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності.