У липні на спецрахунок НБУ надійшло більше, ніж за весь 2024 рік: звідки прийшли донати?

Протягом липня 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло понад 17 млрд грн – це більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Так, за даними НБУ, найбільші транші донатів надходили на спецрахунок 1 липня – 3,47 млрд грн, 9 липня – 6,35 млрд грн та 16 липня – 6,76 млрд грн. Загальний обсяг надходжень за місяць перевищив 17 млрд грн, що більше за показник за весь 2024 рік. Тоді на спецрахунок надійшло близько 16 млрд грн донатів.

У відповідь на запит ЕП у Нацбанку уточнили, що найбільші обсяги донатів надходили у євро.

"Збільшення динаміки надходження коштів на спецрахунок у липні пов’язано з отриманням донатів з країн Європи, основна питома вага яких приходиться на Данію та Францію", – повідомили у Нацбанку. Водночас там не змогли уточнити, від кого саме надійшли ці кошти.

Попередній рекорд за обсягами надходжень на спецрахунок Нацбанку був на початку цього року. Тоді за січень та 11 днів лютого на спецрахунок надійшло 15 млрд грн. Найбільше коштів – від юридичної особи з Данії (яку Нацбанк тоді відмовився називати).

Усього від початку великої війни на спецрахунок НБУ надійшло 83,82 млрд грн донатів (у гривневому еквіваленті). Водночас витратили з нього лише 75,44 млрд грн.

Така різниця пов'язана з тим, що рішення про витрати ухвалюють лише за відповідним запитом військових частин Збройних Сил України та інших військових відомств України, які виконують завдання із захисту країни, пояснювали раніше в НБУ.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. За першу ж добу на нього надійшло 300 млн грн (в еквіваленті).

Реквізити для поповнення спеціального рахунку містяться на сайті НБУ.