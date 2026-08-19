Пишний виступить перед Радою через нові "плівки" НАБУ про "Сенс Банк"

Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання 20 серпня на 11:00 через публікацію резонансного розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За це рішення проголосували 155 депутатів.

Оскільки державний "Сенс Банк" керується Нацбанком та Міністерством фінансів, також було внесено пропозицію запросити у Раду міністра фінансів Сергія Марченка на 20 серпня на 11:10.

Цю пропозицію нардепи не підтримали, зібравши лише 90 голосів "за".

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк".

Президент України Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.