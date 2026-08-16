Нацбанк пʼятий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку

За тиждень з 10 по 14 серпня Національний банк України продав на міжбанку 1,1 млрд дол, при цьому купив 250 тисяч доларів.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 10 по 14 липня Нацбанк продав на міжбанку 1100,93 млн дол, що на 82,21 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 250 тисяч доларів.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 17 серпня, офіційний курс долара до гривні зросте на 2 копійки і становитиме 44,71 грн.