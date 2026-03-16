Власник інфраструктурного гіганта, що будує метро на Виноградар хоче купити PINbank

Засновник компанії "Автострада" та групи MS Capital Максим Шкіль виявив бажання придбати націоналізований у росіянина PINbank.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Шкіль підтвердив своє бажання придбати банку у коментарі для ЕП.

PINbank держава націоналізувала у підсанкційного власника. Банк на 88,89% належав російському олігарху Євгену Гінеру. Формальна причина виведення банку з ринку – порушення вимог до капіталу. У PINbank він становив лише 73 млн грн.

Для того, аби придбати банк, потенційний покупець має подати заявку на участь у конкурсі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Кінцевий строк подачі заявок для участі у конкурсі – 17 березня, однак, ймовірно, Фонд продовжить цей термін ще на тиждень, аби залучити якомога більше потенційних інвесторів.

Взяти участь у конкурсі можуть лише ті особи, які пройшли попередню кваліфікацію в НБУ. Зокрема, регулятор перевіряє їхню ділову репутацію та походження коштів.

Шкіль повідомив ЕП, що вже подав у Нацбанк відповідні документи як фізична особа.

Зважаючи на участь "Автостради" у так званому "дорожньому картелі", який реалізовував програму "Велике будівництво", Нацбанку буде що аналізувати.

Водночас сам Шкіль впевнений, що проблем з його кваліфікацією бути не повинно. "У нас абсолютно прозорі доходи – з першої до останньої гривні", – зазначив він.

Він зазначив, що, у разі погодження купівлі регуляторами, планує розвивати роздрібний банк, орієнтований на обслуговування малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб.

У наступні два роки власник "Автостради" планує інвестувати у банківський напрямок 30 млн дол.

"В нас є дуже сильна команда, яка має глибоку експертизу в цій сфері, план розвитку і розуміння, що з цим робити. Тому, якщо буде помірна ціна, я готовий інвестувати в цей напрямок", – повідомив Шкіль.

Нагадаємо:

У 2023 році "Київський метрополітен" розірвав договір із компанією "Київметробуд" на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Після цього генпідрядником стала компанія "Автострада" Максима Шкіля.

У червні 2025 року повідомляли, що компанія "Автострада" Максима Шкіля отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.

"Автострада" також добудовувала Дарницький міст та перебудовувала міст, що сполучає Чернігів з Києвом.