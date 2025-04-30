Дедлайн подання декларації, бензин зі спиртом та стипендії курсантам: що зміниться у травні для українців?

Від 1 травня 2025 року на українців чекає низка змін. Зокрема зміни стосуватимуться українських водіїв, які заправляють свої авто бензином. Також зміни відчують і курсанти.

ЕП розповідає детальніше про те, що зміниться для українців у травні 2025 року.

Бензин будуть змішувати зі спиртом

З 1 травня усі АЗС в Україні додаватимуть до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%. Є кілька основних причин, для чого це робити.

Насамперед, це екологія, адже біоетанол чистіший за нафтове пальне, при згорянні він виділяє менше шкідливих речовин. Друга причина – зобов’язання України в рамках євроінтеграції.

При цьому, пальне на заправках може подорожчати, але несуттєво, особливо якщо враховувати світове падіння цін на нафту.

Детальніше про те, як це відбуватиметься на практиці та що означає для автомобілістів, читайте у матеріалі ЕП: "Бензин в Україні почнуть змішувати зі спиртом. Що буде з цінами та чи нашкодить це авто?".

Дедлайн подання декларації про доходи

З 1 січня в Україні розпочалася кампанія з декларування доходів, які громадяни отримали протягом 2024 року. Так, до 1 травня потрібно подати декларацію про свій майновий стан, тобто останній день, коли можна подати декларацію, – 30 квітня.

До 1 серпня 2025 року потрібно буде сплатити податкові зобов’язання.

Подати декларацію можна в електронній формі, зокрема за допомогою "Електронного кабінету платника податків".

Якщо ж декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф – 340 грн.

Детальніше про те, які доходи потрібно декларувати та скільки податків потім треба буде сплатити, читайте у матеріалі ЕП: "Хто має подати декларацію про доходи до 1 травня 2025 року".

Стипендії для курсантів

З 1 травня 2025 року стипендії для курсантів становитимуть до 8 тис. грн, а відмінники-випускники отримуватимуть до 20 тис. грн. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Для порівняння, нині курсанти отримують грошове забезпечення в розмірі від 2 880 грн до 3 145 грн.

Міністр оборони Рустем Умєров переконаний, що збільшення фінансової підтримки майбутніх офіцерів підвищить престиж військової освіти.

Субсидії на неопалювальний сезон

З 1 травня до 30 вересня в Україні розраховується субсидія на неопалювальний сезон. Зазвичай це відбувається автоматично, однак деяким громадянам потрібно повторно подати заяву.

Так, якщо змінилися відомості про майновий стан або склад домогосподарства, необхідно протягом місяця повідомити про це Пенсійний фонд України.

Окремо звернутися для призначення субсидії на неопалювальний період потрібно, якщо:

орендувати житло, за яке сплачуєте комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидію призначили в розмірі 0 грн.

У Пенсійному фонді нагадали, навіть якщо подати заяву протягом травня або червня, субсидія все одно призначать з початку неопалювального періоду.

Оновлення стандартів для світлофорів

З травня 2025 року в Україні оновлюються стандарти для світлофорів, однак серйозних відмінностей не передбачається. Так, зелений колір світлофора стане більш насиченим – приведеним до європейських стандартів.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький ще у листопаді пояснював, що саме зміниться:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні (світитимуться кольором, який виділяється на фоні та який видніше здалеку);

велосипедні світлофори будуть з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок (такі світлофори будуть розміщені праворуч від дороги) або з лінзою 200 мм (якщо світлофор розміщений над дорогою);

будуть спільні велопішохідні світлофори;

додадуть таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах, зокрема і на велосипедних.

Важливо, що оновлення стандартів з 1 травня не означає, що в Україні почнуть змінювати старі світлофори. Йдеться саме про стандартизацію лише нових.

Тимчасові обмеження на кордоні з Польщею

З 22 квітня у пункті пропуску Шегині на кордоні України з Польщею діють тимчасові обмеження на виїзд для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.

Такі обмеження ввели через ремонтно-реконструкційні роботи. Орієнтовно обмеження триватимуть до 10 травня.