"Країна-бензоколонка" залишиться імпортером бензину щонайменше до кінця року

Іноземний бензин може залишитися частиною російського балансу пального й після завершення осіннього піка попиту – жовтні-грудні обсяг запланованого імпорту оцінюється приблизно в 620 тис. тонн на місяць.

Про це пише російське медіа "Коммерсант" із посиланням на галузеві джерела.

Це підтвердив віцепрем'єр-міністр РФ Алєксандр Новак, заявивши 15 жовтня, що країна продовжуватиме імпортувати бензин щонайменше до кінця року, аби забезпечити внутрішній ринок і поповнити запаси. За його словами, частка імпортного бензину на російському ринку залишається на рівні 10%

Основним постачальником бензину залишиться Білорусь. Також РФ імпортувала бензин з Індії, Туреччини та Марокко, проте зараз морський імпорт буде обмежений через складнощі з окупністю – у вересні морський імпорт пального скоротився на 24%, до 350 тис. тонн.

За словами джерел видання, обсяг рекомендованих відвантажень бензину на внутрішній ринок для нафтокомпаній у жовтні-грудні становитиме 3,4–3,8 млн тонн на місяць. Частка імпорту в цьому обсязі сягне 16-18%, а не 10%, як сказав Новак.

У липні-серпні 2026 року Росія імпортувала близько 3,85 млн барелів нафтопродуктів, з яких 3,1 млн барелів припало на бензин та компоненти для його змішування.

Вартість імпортної альтернативи бензину А-92 у вересні зросла на 4% порівняно з серпнем – до 108 тис. руб. за тонну, при середній ціні реалізації АІ-92 класу "Євро-5" на внутрішньому ринку РФ 70,17 тис. руб. за тонну.

Нагадаємо:

Експорт бензину з Росії заборонений до 31 січня 2027 року.