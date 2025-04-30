Дедлайн подачи декларации, бензин со спиртом и стипендии курсантам: что изменится в мае для украинцев?

С 1 мая 2025 года украинцев ждет ряд изменений. В частности изменения будут касаться украинских водителей, которые заправляют свои авто бензином. Также изменения почувствуют и курсанты.

ЭП рассказывает подробнее о том, что изменится для украинцев в мае 2025 года.

Бензин будут смешивать со спиртом

С 1 мая все АЗС в Украине будут добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%. Есть несколько основных причин, для чего это делать.

Прежде всего, это экология, ведь биоэтанол чище нефтяного топлива, при сгорании он выделяет меньше вредных веществ. Вторая причина - обязательства Украины в рамках евроинтеграции.

При этом, топливо на заправках может подорожать, но несущественно, особенно если учитывать мировое падение цен на нефть.

Подробнее о том, как это будет происходить на практике и что означает для автомобилистов, читайте в материале ЭП: "Бензин в Украине начнут смешивать со спиртом. Что будет с ценами и навредит ли это авто?".

Дедлайн подачи декларации о доходах

С 1 января в Украине началась кампания по декларированию доходов, которые граждане получили в течение 2024 года. Так, до 1 мая нужно подать декларацию о своем имущественном состоянии, то есть последний день, когда можно подать декларацию, - 30 апреля.

До 1 августа 2025 года нужно будет уплатить налоговые обязательства.

Подать декларацию можно в электронной форме, в частности с помощью "Электронного кабинета налогоплательщика".

Если же декларацию не подать или просрочить срок, придется уплатить штраф - 340 грн.

Подробнее о том, какие доходы нужно декларировать и сколько налогов потом надо будет уплатить, читайте в материале ЭП: "Кто должен подать декларацию о доходах до 1 мая 2025 года".

Стипендии для курсантов

С 1 мая 2025 года стипендии для курсантов составят до 8 тыс. грн, а отличники-выпускники будут получать до 20 тыс. грн. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Для сравнения, сейчас курсанты получают денежное обеспечение в размере от 2 880 грн до 3 145 грн.

Министр обороны Рустем Умеров убежден, что увеличение финансовой поддержки будущих офицеров повысит престиж военного образования.

Субсидии на неотапливаемый сезон

С 1 мая по 30 сентября в Украине рассчитывается субсидия на неотапливаемый сезон. Обычно это происходит автоматически, однако некоторым гражданам нужно повторно подать заявление.

Так, если изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, необходимо в течение месяца сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.

Отдельно обратиться для назначения субсидии на неотапливаемый период нужно, если:

арендовать жилье, за которое платите коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество тех, кто фактически проживает в жилом помещении, меньше, чем количество зарегистрированных в нем;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

на отопительный период субсидию назначили в размере 0 грн.

В Пенсионном фонде напомнили, даже если подать заявление в течение мая или июня, субсидия все равно назначат с начала неотапливаемого периода.

Обновление стандартов для светофоров

С мая 2025 года в Украине обновляются стандарты для светофоров, однако серьезных отличий не предвидится. Так, зеленый цвет светофора станет более насыщенным - приведенным к европейским стандартам.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий еще в ноябре объяснял, что именно изменится:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные (будут светиться цветом, который выделяется на фоне и который виднее издалека);

велосипедные светофоры будут с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек (такие светофоры будут размещены справа от дороги) или с линзой 200 мм (если светофор размещен над дорогой);

будут общие вело-пешеходные светофоры;

добавят таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и на транспортных светофорах, в том числе и на велосипедных.

Важно, что обновление стандартов с 1 мая не означает, что в Украине начнут менять старые светофоры. Речь идет именно о стандартизации только новых.

Временные ограничения на границе с Польшей

С 22 апреля в пункте пропуска Шегини на границе Украины с Польшей действуют временные ограничения на выезд для легковых транспортных средств. В частности одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.

Такие ограничения ввели из-за ремонтно-реконструкционных работ. Ориентировочно ограничения продлятся до 10 мая.