Хто має подати декларацію про доходи до 1 травня 2025 року

З 1 січня в Україні розпочалася кампанія з декларування доходів, які громадяни отримали протягом 2024 року. Так, до 1 травня потрібно подати декларацію про свій майновий стан, а до 1 серпня – сплатити податкові зобов’язання.

ЕП розповідає детальніше, хто має подати декларацію у 2025 році та з яких доходів потрібно сплатити податки.

Кому потрібно подавати декларацію?

До 1 травня подати декларацію потрібно тим громадянам, які протягом минулого року отримували дохід, який, згідно з Податковим кодексом України, підлягає обов’язковому декларуванню.

Які доходи треба обов'язково декларувати:

доходи, з яких під час нарахування не утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

доходи від особи, яка не є податковим агентом (зокрема, від здачі в оренду майна, продажу майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо).

Податковим агентом можуть бути роботодавець, банк, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії. Тож, оскільки вони вже утримали податки з доходів громадян та сплатили їх, подавати декларацію не потрібно.

спадок чи подарунок від людини, яка не є найближчим родичем;

доходи від продажу інвестиційних активів;

додаткове благо, зокрема, пробачений (анульований) борг чи кредит, якщо його сума не перевищує 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року (зараз це 21,3 тис. грн);

іноземні доходи.

Якщо ж декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф – 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1020 грн.

Як подати декларацію

Загалом, подати декларацію до 1 травня можна у різні способи, однак перед "дедлайном" кількість цих способів зменшується.

Так, подати декларацію можна:

заповнивши декларацію у відповідній формі , подати її до податкової особисто або через уповноважену особу;

, в електронній формі, зокрема за допомогою "Електронного кабінету платника податків" ;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання .

В Електронному кабінеті платника є електронний сервіс "Податкова декларація про майновий стан і доходи", за допомогою якого декларація частково заповнюється автоматично.

У ньому можна сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Українці, які претендують на отримання такої знижки, можуть подати декларацію до 31 грудня 2025 року.

Детальніше про те, хто може отримати податкову знижку, читайте у статті ЕП: "Податкові пільги й знижки для громадян: хто може отримати кошти та як скористатися правом".

Скільки податків потрібно заплатити з доходів?

З доходів, які громадяни отримали у 2024 році, потрібно сплатити два податки. Перший – це податок на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку – 18%.

Інший обов’язковий податок – це військовий збір. З 2025 року його розмір збільшили з 1,5% від доходу до 5%. Однак оскільки дохід громадянин отримував у минулому році, то оподатковується ще за старою ставкою. Відповідно, у 2026 році військовий збір вже потрібно буде сплатити у розмірі 5%.

Таким чином сумарно потрібно заплатити 19,5% від отриманого у 2024 році доходу.

Детальніше про те, у яких випадках треба платити військовий збір та для кого є виключення, читайте у статті ЕП: "Зарплати, депозити, оренда: хто і з яких доходів має сплачувати військовий збір".