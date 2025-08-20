Начальника надлесничества ГП "Леса Украины" Маскиса подозревают в вымогательстве "дани" с подчиненных

Начальника надлесничества филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" подозревают в том, что он под угрозами увольнения, заставлял подчиненных ему сотрудников ежемесячно платить процент от заготовленной лесничеством древесины.

Об этом сообщают Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований.

По источникам УП в правоохранительных органах,фигурант этого дела - Маскис Иван.

По данным следствия, в мае чиновник выдвинул на служебном совещании открыто подчиненным лесничим требование ежемесячно предоставлять ему неправомерную выгоду. Расчет выглядел так: 5% от фактического объема заготовки, умноженные на одну тысячу. Определенные суммы работники должны были ежемесячно до 15 числа передавать руководителю или его заместителю.

Сообщается, что один из лесничих отказался участвовать в коррупционной схеме и обратился в ГБР. В июле следователи задокументировали первые факты передачи неправомерной выгоды.

В течение июля - августа правоохранители задокументировали получение им неправомерной выгоды на общую сумму 70 тыс. грн.

В августе лесничий должен был передать 60 тысяч гривен, но правоохранители задержали руководителя надлесничества во время получения второй части "дани" в размере 30 тысяч гривен, отмечает ГБР.

Во время обысков в кабинетах, домах и автомобилях должностных лиц изъяли доказательства его противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества, сообщают правоохранители.

Отмечается, чтодосудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный перечень работников, которые вынуждены были платить дань, а также сумму, которую фигурант должен возместить государству.

Напомним:

Специализированная экологическая прокуратура Национальной полиции Украины совместно с Нацполицией и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины. Преступную схему реализовывали должностные лица госпредприятий "Леса Украины" и "Государственного агентства лесных ресурсов Украины".