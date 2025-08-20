Начальника надлесничества ГП "Леса Украины" Маскиса подозревают в вымогательстве "дани" с подчиненных
Начальника надлесничества филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" подозревают в том, что он под угрозами увольнения, заставлял подчиненных ему сотрудников ежемесячно платить процент от заготовленной лесничеством древесины.
Об этом сообщают Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований.
По источникам УП в правоохранительных органах,фигурант этого дела - Маскис Иван.
По данным следствия, в мае чиновник выдвинул на служебном совещании открыто подчиненным лесничим требование ежемесячно предоставлять ему неправомерную выгоду. Расчет выглядел так: 5% от фактического объема заготовки, умноженные на одну тысячу. Определенные суммы работники должны были ежемесячно до 15 числа передавать руководителю или его заместителю.
Сообщается, что один из лесничих отказался участвовать в коррупционной схеме и обратился в ГБР. В июле следователи задокументировали первые факты передачи неправомерной выгоды.
В течение июля - августа правоохранители задокументировали получение им неправомерной выгоды на общую сумму 70 тыс. грн.
В августе лесничий должен был передать 60 тысяч гривен, но правоохранители задержали руководителя надлесничества во время получения второй части "дани" в размере 30 тысяч гривен, отмечает ГБР.
Во время обысков в кабинетах, домах и автомобилях должностных лиц изъяли доказательства его противоправной деятельности.
Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества, сообщают правоохранители.
Отмечается, чтодосудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный перечень работников, которые вынуждены были платить дань, а также сумму, которую фигурант должен возместить государству.
Напомним:
Специализированная экологическая прокуратура Национальной полиции Украины совместно с Нацполицией и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины. Преступную схему реализовывали должностные лица госпредприятий "Леса Украины" и "Государственного агентства лесных ресурсов Украины".