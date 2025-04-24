Стало відомо, що Україна запропонувала власникам ВВП-варантів

Україна провела раунд переговорів з комітетом власників ВВП-варантів, під час якого запропонувала дві опції реструктуризації. Інвестори з ними не погодилися.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, коментуючи новину FT про загрозу дефолту за цим інструментом.

Переговори проходили з 15 по 23 квітня з комітетом інвесторів, які сукупно володіють 30% ВВП-варантів. Як відомо, саме Міністерство фінансів володіє близько 20% варантів, тому потенційна згода інвесторів на умови Україні не призвела б до автоматичної зміни умов випуску цього інструменту: для того, аби реструктуризувати варанти необхідна згода 75% власників.

Перший варіант реструктуризації, який запропонувала Україна, передбачав проведення обміну ВВП-варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році.

Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій.

Другий варіант реструктуризації передбачав наступні умови:

Виплати за 2025–2028 роки скасовуються;

Можливість викупити/скасувати ВВП-варранти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році.

Реструктуровані варанти (з виплатами в 2029–2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу. Власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

Детальніше про умови реструктуризації 2024 року ЕП писала у матеріалі: Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть.

Жоден з варіантів Мінфіну не знайшов необхідної підтримки інвесторів. Натомість, комітет запропонував власне бачення реструктуризації: Україна має сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Зазначимо, що наразі невідомо, яким може бути розмір платежу. Його мають визначити 30 квітня 2025 року. Видання FT повідомляло, що цей розмір становитиме близько 600 млн дол. Співрозмовники ЕП у Міністерстві фінансів раніше оцінювали його у близько 500 млн дол.

Коментуючи провал переговорів з власниками варантів, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україна й надалі налаштована "на конструктивний діалог з інвесторами".

"ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України. Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета — знайти справедливе та комплексне рішення цього питання", - повідомив він.

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Нагадаємо:

Переговори з власниками ВВП-варантів, які відбулися напередодні у Вашингтоні, зайшли у глухий кут.

ВВП-варанти – це інструмент, який Україна випустила за підсумками переговорів про реструктуризацію боргу у 2015 році.

Розмір виплат за ВВП-варантами залежить від зростання української економіки у базовому році: чим більшим є темп зростання – тим більшою є виплата. Виплата, яка відбудеться у 2025 році стосуватиметься базового 2023 року. Тоді українська економіка зросла на 5,3% – передусім через низьку базу порівняння з 2022 роком повномасштабного вторгнення.

В умовах відновлення економіки темпи зростання ВВП України можуть перевищувати 4-5% на рік, що автоматично суттєво збільшить розміри виплат за ВВП-варантами. Такі виплати Україні доведеться здійснювати до 2041 року.